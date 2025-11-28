Suscríbete a
Flores para Antonio: Isaki Lacuesta y Elena Molina regalan a Alba Flores la película de su vida

Los directores estrenan el documental sobre la figura del cantante, que huye de la hagiografía sin disimular su cariño y homenaje a la memoria del protagonista

Elena Molina, Isaki Lacuesta y Alba Flores ordenan material en el rodaje de 'Flores para Antonio'
Fernando Muñoz

Fernando Muñoz

Madrid

Todo empezó con una llamada que proponía un reto: el de arriesgarse a entrar en la memoria de una familia de la que toda España creía conocer sus secretos y la de una muerte de la que nadie parecía querer conocer la verdad. La familia ... son los Flores, siempre a la sombra de la faraona Lola, y la memoria que recuperar la del genio Antonio. El encargo lo propuso Alba, la hija que quería poner luz sobre aquellos años tumultuosos. Y allí apareció Isaki Lacuesta, que dijo sí a la aventura por amistad con Alba, y después Elena Molina, que no se lo pensó cuando recibió el mensaje de Isaki. Y así nació 'Flores para Antonio', un documental sobre la figura del cantante que huye de la hagiografía sin disimular su cariño y homenaje a la memoria del protagonista.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

