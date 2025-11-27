Suscríbete a
'Flores para Antonio': El canto elegíaco y purificador de una estirpe de faraones

El resultado es un muy emocionante conjuro que nos permite la entrada a un territorio muy profundo del sentimiento y de la necesidad de taponar un vacío inmenso como un abismo

Alba Flores: «He hecho el duelo por la muerte de mi padre con esta película»

Alba Flores
Alba Flores
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Siempre hay un propósito de fusión en el modo de afrontar Isaki Lacuesta el género documental, que aquí firma esta película junto a la también documentalista Elena Molina. Por lo general, su trabajo en el documental lo vincula a la música, al ... arte, al cine, a lo étnico, a la propia ficción…, pero siempre buscándole un apellido al mero nombre propio del género. Y 'Flores para Antonio' es un documental que podría apellidarse elegíaco, reverencial, afectivo o, en cierto modo, sacramental, purificador.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

