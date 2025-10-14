Suscríbete a
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

El botón rojo

Las encuestas internas del PSOE le dan en torno al treinta por ciento. En cualquier otro país, eso sería un aviso

Yolanda Vallejo

DICE Pedro Sánchez que agotará la legislatura, e insiste en que no habrá adelanto de elecciones. Pero también dijo que nunca pactaría con Podemos porque no dormiría tranquilo con ellos en el Gobierno y que jamás habría amnistía. Así que no hay que tomárselo muy ... en serio, porque el guion de Sánchez es siempre el mismo: promete una cosa, hace otra y encima reclama el diezmo de agradecimiento. El presidente repite que llegará a 2027 como quien repite un mantra para convencerse a sí mismo. Pero, a estas alturas, todos sabemos que su mirada está puesta en otras fechas: las de las autonómicas, entre ellas, las de Andalucía, porque Sánchez no gobierna; calcula. No lidera; maniobra. Vive pendiente de los sondeos y los titulares porque es un político de calendario, no de convicciones.

