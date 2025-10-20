Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Ardores y reflujo

No hacía falta creer el histérico diagnóstico de la oposición para saber que ese molesto grano se infectaría

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las urgencias políticas les pasa como a las hospitalarias, sin un buen tratamiento se convierten en un problema mayor, a veces, letal.

En la crisis de los cribados, casi asmática por cómo le ha quitado la respiración a Juanma Moreno, el gobierno andaluz se ... sigue automedicando. Consejeristomía aparte, para tirar del 'consejero de emergencias' como terapia ultrarrápida (¿producto milagro?), la crisis le ha pillado bajo de defensas por abandonar la prevención y la calle, una patología asociada a los efectos secundarios habituales de las mayorías absolutas: la somnolencia y el vértigo a las alturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app