No es que aprendiera la cultura, es que se autobautizó como Pepe el Sanluqueño porque tiene dentro el ángel de Andalucía

Javier Macías

Tiene el compás salinero de las colombinas de Bajo de Guía, la raza andaluza por bandera pintada en la camiseta del Betis. No llegó aprovechando la marea entrante en una barquita de madera. Por mucho que digan las leyendas, Pepe desembocó al puerto donde muere ... el Guadalquivir volando como las aves sobre el rebalaje de las olas, donde se fanguean las coquinas, aterrizando en la Hoya del Samaruco. No pisó descalzo ni exhausto el fleco de la mar de Bonanza. Porque este senagalés tiene más visado de pertenencia a la tierra albariza donde desagua el Río Grande que cualquier nacido con DNI del Barrio Alto. El genio de Manolo, que es el velo de flor inmortal cuyo son sabe a manzanilla oro, le otorgaría la victoria en cualquier duelo de guitarras. Khadim Seye es el caballo negro por el que todos apostamos, el origen y comienzo del disco que lleva su apellido: Sanlúcar.

