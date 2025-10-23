Suscríbete a
El dolor del acoso jamás prescribe

El acoso escolar no es una prioridad para los partidos políticos, porque la crispación que ellos alientan es la quintaesencia misma del acoso

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Cada vez que ocurre una nueva tragedia vinculada al acoso escolar o al «bullying», nos rasgamos las vestiduras durante unos días, pero luego todo vuelve a la «normalidad». Es decir, los abusivos eligen nuevas víctimas, los profesores carecen de poder para frenarlos, las direcciones de ... los centros niegan la mayor y los padres de los acosadores continúan protegiendo a sus alimañas. Mientras tanto, los profesionales del buenismo prefieren hablar del entorno conflictivo de los pobres acosadores, desentendiéndose de las víctimas e ilustrando sus argumentos con protagonistas infantiles, cuando los abusos más trágicos y espeluznantes siempre se perpetran durante la adolescencia.

