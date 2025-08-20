Suscribete a
todo irá bien

Somos fuego

Somos un país mediterráneo y el fuego forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura, y por lo tanto también de nuestra desgracia

El gran acuerdo de Alaska

Una de cada

Salvador Sostres

Salvador Sostres

Ardemos. Y es para volver a nacer. Pero ardemos y el destino de un bosque que crece es arder, tal como el destino de la vida es la muerte y son los finales los que dan sentido a los principios, aunque nos cuesten tanto ... las despedidas. La desolación es inevitable, tanto como el fuego. A veces hay pirómanos como a veces hay asesinos. Es cierto. Pero somos muerte y somos fuego. Todo lo humano es imperfecto, trágico y además somos un país mediterráneo y el fuego forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura, de todos nuestros sentimientos, y por lo tanto también de nuestra desgracia. Desde el avión de Vigo a Barcelona vemos la línea roja del incendio como una herida en el cuerpo.

