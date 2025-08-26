Suscribete a
Pase lo que pase, los españoles permanecemos imperturbables, como la señora del abanico en el pregón de Sants

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

No sé, quizá los españoles estamos como la señora del abanico. Imperturbables ante lo que pasa. Ante el «esto» del que ayer escribía Camacho. Corrupciones de todo tipo, apagones, incendios, políticos y sus duelos a batefuegos… Como en 'No te rías que es peor'. Como ... Marina Abramovic en el MOMA recibiendo gente que se le sentaba enfrente sin cambiar el gesto. La señora del abanico es la que está a la derecha en el pregón de Sants (Barcelona) cuando dos chicas, tan actrices como histéricas, se ponen a gritar contra el genocidio de Israel. «¡Estamos hartas!», braman hasta que una se queda sin aire, como en la prueba de apnea de 'El desafío' y la otra sigue. La que ha parado le dice que ya. Y oye, que pese a ser una escena tan grotesca como descacharrante, la señora del abanico ni se inmuta.

