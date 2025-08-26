No sé, quizá los españoles estamos como la señora del abanico. Imperturbables ante lo que pasa. Ante el «esto» del que ayer escribía Camacho. Corrupciones de todo tipo, apagones, incendios, políticos y sus duelos a batefuegos… Como en 'No te rías que es peor'. Como ... Marina Abramovic en el MOMA recibiendo gente que se le sentaba enfrente sin cambiar el gesto. La señora del abanico es la que está a la derecha en el pregón de Sants (Barcelona) cuando dos chicas, tan actrices como histéricas, se ponen a gritar contra el genocidio de Israel. «¡Estamos hartas!», braman hasta que una se queda sin aire, como en la prueba de apnea de 'El desafío' y la otra sigue. La que ha parado le dice que ya. Y oye, que pese a ser una escena tan grotesca como descacharrante, la señora del abanico ni se inmuta.

Y claro, los de Alianza Catalana ha saltado enseguida: «El pregón de Sants ha sido una vergüenza: manipulación política y propaganda pagada con dinero público. Antes Núria Feliu abría la fiesta con orgullo y respeto: hoy nos quieren imponer sermones ideológicos». Serán gritos ideológicos. Feliu, quizá la más célebre vecina de Sants, cantó en 1969 en castellano. Algo que no le gustaba recordar (murió en 2022 a los 80 años). O sea, que Alianza Catalana la puede reivindicar con orgullo. En Sants hay una giganta con su imagen. Cuando ya no podía cantar, recitaba y era igual de grande. Pero no gritaba como perturbada sin cencerro.

Una de sus célebres canciones era 'M'enamoren Els Timadors' (versión en catalán de la más famosa melodía de 'El golpe'). Recordaba el otro día Luis Fernando Romo que Niní Montián, después del 23-F, declaró en 'El Nacional' de Caracas: «Gracias a Dios, en España es posible un golpe de Estado… En los últimos cinco años España se ha convertido en un desastre: ha subido el coste de la vida y ha bajado la moral». Del golpe prefiero a Robert Redford que a Tejero, pero que ha subido el coste de la vida y ha bajado la moral me lo quedo hoy.

Marina Abramovic abandonó la impasibilidad cuando apareció Ulay, su ex. ¿Quién será nuestro Ulay entre tanto tolai?