Desde la época de Florence Griffith no había visto uñas tan llamativas. Georgina de Cristiano, claro. Vale que en un dedo había un pedrusco de seis millones, pero las uñas, qué uñas. Me pasa como con Javier Ruiz. Me llama más la atención que ... vaya con el chaleco del traje que lo que diga. Igual que de una tertuliana me impresionan más las tetas que sus palabras. El día de mi cumpleaños, una amiga me mandó qué frase de La Veneno sería según mi horóscopo: «Como te pegue un tetazo te escalabro». Lástima. No tengo ni el don de la palabra, ni el don del descaro, ni el don de las tetas, así que envidio mucho a la chica.

Lo de las uñas de Georgina es fascinante. Porque ella va en avión privado, ¿pero con eso sí te dejan pasar el control del aeropuerto? Con esas armas puntiagudas me cargo a toda la tripulación como si fuera la marciana de 'Planeta sangriento'. Han estrenado en Movistar + 'Querida Ms.: una revolución impresa', sobre la revista que fundó Gloria Steinem. Sale la legendaria feminista en la actualidad y en la época. Y lleva a principios de los 70 unos pedruscos (que no serán de seis millones, pero son todavía más grandes) y unas uñas que para qué. Unas uñas con las que teclea a dos deditos en la máquina de escribir. Porque el feminismo no está reñido ni con las uñas ni con las tetas.

Celine Song ('Vidas pasadas') ha estrenado 'Materialistas'. Sorpresa: el dinero continúa marcando las relaciones sentimentales. O los matrimonios. Como en tiempos de Jane Austen, pero con aplicaciones. La misma directora suele citar 'Orgullo y prejuicio' en las entrevistas. Un contrario es adecuado según su dinero. El amor como inversión. O el matrimonio. La protagonista, Dakota Johnson, es matchmaker, casamentera moderna (la propia Celine Song lo fue, así que igual que 'El diablo viste de Prada' está basada en hechos reales, 'Materialistas', también).

Pero no se engañen al ver el pedrusco de Georgina. Como decía Pavese, ninguna mujer contrae matrimonio por interés, todas tienen la astucia, antes de casarse con un millonario, de enamorarse de él.