Rosa Belmonte

Desde la época de Florence Griffith no había visto uñas tan llamativas. Georgina de Cristiano, claro. Vale que en un dedo había un pedrusco de seis millones, pero las uñas, qué uñas. Me pasa como con Javier Ruiz. Me llama más la atención que ... vaya con el chaleco del traje que lo que diga. Igual que de una tertuliana me impresionan más las tetas que sus palabras. El día de mi cumpleaños, una amiga me mandó qué frase de La Veneno sería según mi horóscopo: «Como te pegue un tetazo te escalabro». Lástima. No tengo ni el don de la palabra, ni el don del descaro, ni el don de las tetas, así que envidio mucho a la chica.

