Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Me gustaría que me pasara como a W.C. Fields: «Ah, escuchar esos pequeños pasos andando por la casa… No hay nada como tener un enano de mayordomo». Y ya sé que no se nos da muy bien con los nacimientos. Que cometemos suicidio demográfico. ... Que nos van a comer por los pies los que sí tienen hijos. Pero una cosa es tener hijos, allá cada uno con sus aficiones, y otra, llevarlos a todas partes. Te expones a que Maluma te llame la atención, como ha pasado en un concierto en Ciudad de México. Para la música y se dirige a la madre: «Con todo el respeto, yo ya soy padre. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?». «¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos». Tierra trágame, con hijo. Felices los cuatro, los dos, los tres o los que fueran.

