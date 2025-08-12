Me gustaría que me pasara como a W.C. Fields: «Ah, escuchar esos pequeños pasos andando por la casa… No hay nada como tener un enano de mayordomo». Y ya sé que no se nos da muy bien con los nacimientos. Que cometemos suicidio demográfico. ... Que nos van a comer por los pies los que sí tienen hijos. Pero una cosa es tener hijos, allá cada uno con sus aficiones, y otra, llevarlos a todas partes. Te expones a que Maluma te llame la atención, como ha pasado en un concierto en Ciudad de México. Para la música y se dirige a la madre: «Con todo el respeto, yo ya soy padre. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?». «¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos». Tierra trágame, con hijo. Felices los cuatro, los dos, los tres o los que fueran.

El pianista Alfred Brendel levantó más de una vez las manos del piano por las toses. «Señoras y señores, no estoy seguro de que ustedes puedan oírme a mí, pero yo sí puedo oírlos a ustedes». Dejaron de toser. Los teatros se han convertido en hospitales de tuberculosos. Lo de Maluma era por bienestar infantil, no porque al cantante, que hacía más ruido, le molestara el niño. Sí le molestó uno a Emma Raducanu. En el torneo de Cincinnati, Sabalenka le ganó después de un partido de tres horas y doce minutos. La británica estaba sacando en un punto crucial del tercer set (3-4 y en 'deuce') cuando un niño se puso a llorar y la desconcentró (otro día hablamos de por qué los tenistas merecen el silencio de un concierto de violonchelo mientras otros deportistas tienen que soportar gritos e improperios). Se quejó y la juez de silla le dijo: «¿Quiere que eche a un niño del estadio?». Raducanu se encogió de hombros. Pues claro que sí. Pero no pasó, se continuó el juego y después de trece 'deuces' conservó el servicio para el 4-4. Vale que hay gente que hasta paga por tener niños (que los compra, vaya). Pero si pagas por ver tenis al menos esperas que la gente vaya con un mayordomo enano que no llore.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión