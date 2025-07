Sánchez en el Comité Federal: «Nosotros no somos como los otros, este partido está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora». Para ti la perra gorda. Por otro lado, Óscar Puente, uno de los más contumaces 'agradaores' de Sánchez, reprochó a ... Page que dijera que lo que está pasando en el PSOE es lo más grave que ha vivido como militante. Le recordó que él ha visto a un director de la Guardia Civil fugarse a Laos y a un ministro del Gobierno de España ingresar en prisión, no preventiva, sino tras haber sido condenado en sentencia firme por secuestro y malversación. «Eso es, con mucho, lo más grave que ha sucedido en este partido. Por cierto, quien hoy le pide a este secretario general que se vaya, estaba allí en la puerta de la cárcel a acompañar a ese ministro» (Felipe González). A las mujeres que antes del Comité escucharon al señorito «roto de dolor» les pidió que reivindicaran más las decisiones del Gobierno. Pero resulta que esas dirigentes piensan que lo del puterío es lo peor que le ha pasado «a un partido como el PSOE que reivindica el feminismo». Tiene razón Puente en que esto no es lo peor que le ha pasado al PSOE. Claro que no, lo peor es la amnistía y otras decisiones del Gobierno.

Lo de Paco Salazar, y siempre exhibiendo el colgajo de la presunción de inocencia, me parece peor que lo de Ábalos y Koldo. No hablo de trinque. Preferiría quedarme sola en una habitación con Ábalos que con Salazar. Que no ha habido denuncias. Ay. Paradójico, pero la ausencia de denuncias a veces es peor. Por muchos canales de los que hablen. Prefiero quedarme sola con Ábalos, y no porque me fuera a considerar «una abuela que diera asco», que también podría ser, sino porque en los audios y en las manifestaciones posteriores de las implicadas no parece haber nada forzado. Son negocios. Hay que citar a los clásicos. A Raffaella Carrá: «Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú». Sí, eso es lo importante. Con quien quieras tú. Cobrando o no.

Y mientras, Sánchez como otra clásica. Como Juanita Reina en 'Soltera yo no me quedo'. «Colgada de una garrucha quisieran muchas tenerme a mí. Rodeada de bayonetas voy por la calle con mi José. Y me llueven las macetas, pa ti la rosa, pa ti el clavel. Igual que Sansón acaba con todos los filisteos, por más que me pongan trabas, por más que me pongan trabas, soltera yo no me quedo». Soltera o sin Moncloa. Y claro que no va a acabar con la impunidad de los salazares. Abre canales, ábrelos del tamaño del de Panamá. Tampoco van a acabar con la impunidad de las mujeres. Hay una señora conocida como «la Harvey Weinstein de las lesbianas» que sale fotografiada con alguien del Gobierno de Sánchez. Si eso lo sé yo, ¿por qué no lo sabe un ministro? ¿Y de verdad a Sánchez no le había llegado nada de Salazar?