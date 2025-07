Después del 'lávense la boca' de Rufián en el Congreso, llegaron las hermanas Izquierdo de Podemos y se reunieron con Arnaldo Otegi. Beso, beso. Irene Montero y Ione Belarra quedaron el viernes pasado en Vitoria con el secretario general de EH Bildu para abonar la ... relación entre ambas fuerzas (del mal) y después de que los abertzales les pidieran ir en coalición en las generales y europeas. Se esperan dos días para el aquelarre y quedan en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. La normalidad de 1997.

La normalidad de ahora es quedar con el hombre de ETA como quien queda con la representante de las amas de casa de Basauri. En las últimas elecciones vascas, Podemos se quedó sin representación y Sumar obtuvo dos diputados. Lo de ahora es otra pantalla. Pero ETA no existe, como dice Rufián. Es más, dice, y no me cansaré de repetirlo, que hay muchos jóvenes que votan a EH Bildu y no saben qué es ETA. Y eso es bueno, ¿no? Estupendo. La juventud está votando a un partido progresista como Esquerra y, por tanto, bienhechor. Cómo nos va a extrañar esa sinvergonzonería de la ausencia de la historia terrorífica de ETA en los currículos escolares. Lo que dice Rufián de verdad es como lo de mujeres desesperadas que dicen en broma que se encuentran en esa fase de la maternidad en que meten a los niños debajo del fregadero y pone a su alcance las sustancias de limpieza tóxicas.

El lávense la boca iba por Patxi López y Jesús Eguiguren. Habrá que lavársela también si osamos hablar de Zapatero, el jefe bienhechor que, como dice Rosa Díez, legalizó ETA. También dice que en el PSOE medraban quienes odiaban más a la derecha que a ETA. El matrimonio igualitario está muy bien, pero el resto, ¿qué?

La Fundación Miguel Ángel Blanco recuerda que el legado de ETA permanece en EH Bildu y que los abertzales tienen más poder político que nunca. Por su representación institucional en el País Vasco y por ser el sepulcro blanqueado del Gobierno de Pedro Sánchez. (Todo) lo que está mal en el mundo, por tirar de Chesterton, es lo que hace Sánchez. Hay que tener tino. Y cualquier Chesterton podría dejar en evidencia la endeblez de sus argumentos que, por lo visto, son progresistas. Amnistía contra la igualdad de los españoles incluida. O financiaciones particulares. Pero los jóvenes van a seguir votando a Bildu porque no saben lo que es ETA. O porque les da igual, que es peor. Creemos que la educación hace a la gente mejor. Y la educación es muchas veces una mata que no ha echado. En Rufián no ha echado. Si la ha habido.

Claro que solemos equivocarnos achacando a la maldad lo que es pura estupidez, pero en ocasiones es maldad. Y no es lo mismo ser malvado si eres el tendero del 13 Rue del Percebe que si tienes influencia en la acción del Gobierno y sólo sueles ver la maldad en Gaza o en Torre Pacheco.