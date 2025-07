Hace unas semanas un chiste en internet decía algo así como «Los sindicatos dan un manotazo en la mesa… Y se cae un plato de gambas». Esa es la idea de lo que va a pasar hoy. En el Congreso se van a dar ... muchos manotazos. Muchos guantazos a Sánchez. Ojalá pudiera escribir como en una viñeta de Mortadelo y Filemón, con ojo morado y estrellas. Qué escándalo, aquí se juega. Va a ser como esa escena de 'Aterriza como puedas' cuando los pasajeros hacen cola para atizar a la señora histérica. Con guantes de boxeo, una llave fija, una pistola, un bate… Pero como no hay que votar ninguna cuestión de confianza, no hay necesidad de retratarse. Como si no vinieran ya con el retrato robot hecho. Podemos querrá retratar a Sumar. Y Rufián: «Aprovechemos el tiempo que nos quede para avanzar». Él llama avanzar a lo que es aprovecharse de un moribundo. Algo así como lo que hacen esos cuidadores que distraen las tarjetas bancarias a los ancianos que están a su cargo. Solo que en este caso el anciano se lo merece. Pero no España.

Por lo que el personaje ha mostrado hasta ahora, su manual de resistencia, Pedro Sánchez aguantará el chorreo y se irá tan pancho. Ni se verá obligado a convocar elecciones (es lógico que sus apoyadores no se las vayan a exigir) ni a dimitir. A no ser que dé una campanada que nadie espera. Porque todo está en su mano. En sus manazas. Pero sabe qué hacer con ellas. Sánchez no está solo ante el peligro como Gary Cooper, sobre todo porque no hay peligro alguno mientras tenga esos socios. ¿Que la lucha contra la corrupción y el feminismo le hacen aguas mayores? Bah. Las plumas con las que se ha adornado siempre se le han quedado chuchurrías. El Gobierno más limpio, el Gobierno más feminista. Y Sánchez a la cabeza de todo ese cuento (ya saben lo que dice Javier Pérez Andújar: «Cuando éramos libres un relato era una manera pedante de decir cuento»). Pero qué quieren, mientras siga tenemos apariciones como la nueva portavoz del PSOE. Dice que la fruta no puede ser un insulto, que ella es de Lérida. Otra rubia del bote, que diría Arcadi. Todo es un chiste.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión