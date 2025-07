Ábalos, a Pedro Sánchez tras su destitución: «¿Hay algo para mí»

Cuatro años después, Pedro Sánchez sigue ocultando los motivos reales que lo llevaron a prescindir de José Luis Ábalos como miembro de su Gobierno, pero al menos sabemos en qué términos se produjo esa conversación de julio de 2021. El presidente convocó a su ... ministro de Transportes y le comunicó que ya no contaba con él: «José Luis, aquí termina un largo viaje que hemos hecho juntos», le dijo refiriéndose a un periplo que comenzó en aquel Peugeot con el que recorrieron las agrupaciones socialistas de toda España para hacerse contra pronóstico con el poder en el PSOE.

Sánchez declinó decirle sus motivos, algo que podía permitirse como jefe del Consejo de Ministros. En esa conversación, según fuentes conocedoras revelan a ABC, José Luis Ábalos preguntó: «¿Hay algo para mí?». Se refería a un cargo público, para no pasar del ministerio a ser un diputado raso. «No», fue la respuesta de Sánchez (las fuentes recuerdan que su sustituta en Transportes, Raquel Sánchez, es ahora presidenta de Paradores).

En el entorno de Ábalos relatan que la pretensión del ministro fulminado no era tanto colocarse bien (posición y remuneración) como «no generar sospechas». «A José Luis lo dejaron tirado como un clínex», dicen fuentes próximas. Destituirlo y dejarlo sin nada equivalía a decir, sin decirlo expresamente, que el presidente ya no confiaba en él ni para el ministerio ni para otro cargo. «El cese fulminante lo hizo salir con muchas sombras y la gente del partido actuó con mucha prevención con él», relatan a este diario. Con los acontecimientos posteriores no son pocos los que ven acertada la actuación de Sánchez, aunque Ábalos siguió como diputado, activo en la política.

Además, él habría estado dispuesto a asumir el cese como una decisión propia, pues su situación personal era complicada. Las desavenencias con su entonces esposa podían hacerse públicas y generar cierto escándalo. Conociendo ahora todo lo referente a Jésica Rodríguez se entienden estos motivos personales que el entonces ministro podría tener para pasar a un segundo plano. Pero eso no ocurrió, pues Pedro Sánchez hizo saber que la decisión era suya.

Respecto a los motivos reales de la destitución, por un lado se apunta a que el jefe del Ejecutivo pudo escuchar rumores que apuntaban a corrupción en el ministerio, lo que terminaría siendo el caso Koldo. Otras fuentes también aseguran que Sánchez tuvo conocimiento de algunos aspectos de la vida personal de José Luis Ábalos que podían suponer un riesgo. De hecho, al menos dos mujeres con cierto peso en Ferraz fueron contándolo a todo el que quisiera escucharlas. Hablaban de ciertas actividades disolutas que podían generar escándalo, un poco lo que el propio Ábalos temía que pudiera ocurrir por sus desavenencias matrimoniales.

El exministro no fue del todo defenestrado y hasta recuperó el contacto con Pedro Sánchez, que lo incluyó en las listas de las generales de 2023 y por eso hoy sigue siendo diputado, aunque ahora en el Grupo Mixto. Además, sus planes pasaban por ir después en las listas del PSOE para las elecciones europeas de junio de 2024, algo que le habían «garantizado». Era un buen retiro dorado, pues es una legislatura de cinco años (él tiene 65) y un trabajo cómodo y muy bien remunerado que empalmaría con la jubilación. Pero en febrero del año pasado estalló la operación Delorme con la detención, entre otros, de Koldo García, un hombre al que estaba indisolublemente unido y que supuso su expulsión del Grupo Socialista y la apertura de un expediente antes de que la investigación lo alcanzara.