Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Un profesor de Historia en bachillerato ha contado en X que puso a sus alumnos imágenes de personalidades de la política española para ver si los conocían. Cuando salió María Jesús Montero, alguien gritó por el fondo: «¡Una Charo!». Más allá del neoinsulto, no ... iba desencaminado. Por lo menos sabía quién era. Recuerdo que las chicas en el instituto (digo chicas porque era un instituto femenino) no sabían casi nada. Ni quién era Indira Gandhi ni quién era Juanita Reina. Tampoco leían periódicos. Y eso ha sido siempre lo normal, aunque ahora nos parezca que los jóvenes no saben nada (tampoco saben los mayores). Claro que las leyes educativas los han hecho más ceporros. Y claro que tenemos datos de la OCDE de que nuestros jóvenes son los menos formados de Europa o que están a la cola en tener el bachillerato.

