Un profesor de Historia en bachillerato ha contado en X que puso a sus alumnos imágenes de personalidades de la política española para ver si los conocían. Cuando salió María Jesús Montero, alguien gritó por el fondo: «¡Una Charo!». Más allá del neoinsulto, no ... iba desencaminado. Por lo menos sabía quién era. Recuerdo que las chicas en el instituto (digo chicas porque era un instituto femenino) no sabían casi nada. Ni quién era Indira Gandhi ni quién era Juanita Reina. Tampoco leían periódicos. Y eso ha sido siempre lo normal, aunque ahora nos parezca que los jóvenes no saben nada (tampoco saben los mayores). Claro que las leyes educativas los han hecho más ceporros. Y claro que tenemos datos de la OCDE de que nuestros jóvenes son los menos formados de Europa o que están a la cola en tener el bachillerato.

Me ha sorprendido ver en redes estadounidenses el nombre de Calvo Sotelo, no el presidente del Gobierno, sino el asesinado en el 36. Por el conocimiento del político. Por ser antesala de la Guerra Civil. Y sí, comparándolo con Charlie Kirk, el activista conservador también asesinado, icono de la juventud trumpista, antiabortista, partidario de la mano dura con la inmigración y de las armas. También partidario de la palabra y el debate. El tiro fue en la garganta. Resulta ahora curioso el nombre de su charla en Utah: 'Demuéstrame que estoy equivocado'. Te lo demuestro con un tiro. Hay más odio a las personas que portan las ideas que a las propias ideas, si es que lo son. También es verdad que Kirk no tenía la altura de William Buckley, el hombre con el que la derecha estadounidense ganó prestigio y se hizo respetar por los medios de izquierdas. No sé si en Estados Unidos nos ganan en odio e ira. Quizá sí. Pero, aunque menos armados, vamos por buen camino. Eso sí, el asalto al Capitolio es chifladura premium. Pero ahí están las explicaciones que nos estamos dando sobre Charlie Kirk y lo que decía. Este hombre ha hablado por última vez. Semejante locura empieza a parecerse a la última temporada de The Good Fight. Aunque ahí no nombraran a Calvo Sotelo.

