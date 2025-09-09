Me siento muy cómoda viviendo entre señaladores de virtud. Así tengo que pensar menos. También es verdad que cuando me pongo a pensar, nadando, por ejemplo, cuando no tengo moscas que me distraigan, me entretengo preguntándome quién es mejor persona, si Pedro Sánchez o ... Isabel Pantoja. O quién es más guapa, si Gal Gadot o Dua Lipa. No pienso en nada que pueda servir a los demás.

Me gusta saber quiénes son las malas personas y quiénes las buenas. Sánchez anunció sus nueve medidas contra el «genocidio en Gaza» colocándose en la cruz del suelo de los justos. Para que «España esté en el lado correcto de la historia», dijo. Un enemigo exterior como falso amigo para distraer la atención por aquí. Y que Hamas te felicite, cielos. En Madrid, PSOE y MM reivindican la posición y las medidas de Sánchez y, a la vez, han calificado a Ayuso como «fanática» y «mala persona» por no haber «condenado» la agresión. El «genocidio», vaya. Luego está Nacho Duato, la mejor aparición cómica de los últimos tiempos en Instagram. Es como una señora mayor enfadadísima que ha hecho de Ayuso su saco de boxeo. Es Boyero con Almodóvar, pero en gracioso. Uno de sus últimos vídeos se fijaba en que Ayuso dijo que España está dando muy mala imagen por boicotear la Vuelta. «¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted, que cuando se va a Nueva York, en lugar de ser una política como Dios manda y hacerse una foto enfrente de la Estatua de la Libertad, del Metropolitan… se la hace con un peluche de King Kong. Paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable». Duato sufre muchísimo, el pobre. Y yo por él. Prefiero recordarlo bailando 'Don Diablo' detrás de Miguel Bosé. No sé, es que, hasta Bosé, que, como debe ser, dice lo que le da la gana, critica a los malos con más mesura y menos 'pesambre', que diría mi abuela (por pesadumbre). William Hazlitt sostenía que el vicio es la naturaleza del hombre. Y, sin embargo, que la virtud es un hábito o una máscara. Claro, que a continuación añadía que la máxima anterior muestra la diferencia entre la verdad y el sarcasmo.