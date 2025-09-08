Suscribete a
ABC Premium
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Última hora
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

Vivimos como suizos

Odiar a Alcaraz

Un presidente de los Estados Unidos, aunque sea Donald Trump, es un presidente de los Estados Unidos

Deshumanización

Los buenos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una carta a Albert Camus, Victoria Ocampo escribió: «No soy nada cuando no amo. Hoy en día, la gente no es nadie cuando no odia. La época lo quiere así. Estoy fuera de época». Da igual la época. En todo caso fue antes de ... 1960, que es el año en el que Camus murió en un accidente de coche. Por supuesto, cada uno puede odiar lo que quiera y a quien quiera. A Bambi. A Teresa de Calcuta. A Torrebruno. A uno mismo. Miren El Gran Wyoming: «Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta». No lo veas. Wyoming, imán de exabruptos, fue uno de los primeros en reírse de sí mismo con 'Todo sobre mi madre', la sección que llevaba Yolanda Ramos. Era un repaso de lo que se decía en internet. En blogs y foros, miren qué antigüedad. 2006. La basura que ha llovido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app