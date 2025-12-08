Suscribete a
PERDIGONES DE PLATA

A la caza

Necesitamos a los cazadores y disfrutamos en los toros. Y no pedimos perdón por ello

Supersalidos

La 'estrema' derecha

Ramón Palomar

La realidad es una apisonadora lentorra que aplasta cualquier veleidad, incluidas las que intentaron modificar nuestras existencias cuando la primera ola del grasiento bienquedismo. La hispana horda de esa cosa llamada 'woke' colocó en su punto de mira a un par de colectivos: los aficionados ... a los toros y los cazadores. Les brindaron tratamiento de enemigos de la humanidad. Les deshumanizaron. Les vapulearon. Les insultaron. Eran mala gente. Peor, eran asesinos natos o espectadores cómplices de toricidios sobre el albero mientras sonaba un pasodoble.

