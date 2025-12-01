El ciclomotor que revolucionó nuestra adolescencia fue aquel esbelto Vespino rojo que te permitía pulsar el pálpito de las ciudades. Gastaba menos gasolina que un mechero Zippo y nos concedió una libertad, hasta entonces, desconocida. El Vespino era elegante, fino, fiable, fuerte y molón. ... Yo nunca lo disfruté en propiedad, que mis padres no estaban por la labor, pero algunos amigos piadosos te lo prestaban cuando un lance amoroso sacudía tus huesos. Recoger a la chica de tus sueños galopando sobre esa moto te convertía en un caballero andante sin armadura pero con cierta prestancia.

El Vespino, hoy objeto de coleccionistas, murió y, en su lugar, personas de cualquier edad circulan en patinete. Vivimos, pues, adheridos a una existencia menguante y no parece que reaccionemos. Nos jibarizan las ilusiones de prosperidad porque el trallazo de Hacienda nos deja secos, nos recortan los metros cuadrados de las viviendas con sus desbocados precios como de mansión de Hollywood, nos merman la cocina tradicional en favor de sucedáneos mentirosos que en teoría favorecen nuestra salud y nos teledirigen mediante programas de televisión pública que manipulan nuestro sencillo magín. Quizá lo que más han logrado menguar es esta democracia nuestra en manos de corruptos. Yolanda Díaz habla de la «estrema derecha» acaso porque al fundirse la 'x' de 'extrema' le concede sabor de reptil a la chunga derechona que pretende ocupar las calles, tal vez dominar nuestra mentes. Si no nos hubiesen rebajado tanto, las calles y las plazas serían un grito constante y una protesta continua como lo de anteayer. Motivos sobran. Pero la derecha es cómoda, tirando a pacífica, y cualquier arrebato sobre el asfalto le produce cierto asco porque deambular por la calle para vociferar es de pobres que siempre se quejan y se lamentan de su suerte. La 'estrema' derecha no suele quemar contenedores ni vapulear policías. La 'estrema' izquierda, sí. Forma parte de su folclore. Somos personas menguantes y la tarántula de aquella película nos está domando.