Reclaman apoyo a los cazadores de jabalíes ante la peste porcina

Hace días que llegó a Galicia la preocupación por el brote de peste porcina africana registrado en Cataluña. Una de las últimas voces gallegas en manifestar su punto de vista frente a esta situación ha sido Asaga, la Asociación Agraria de Galicia, que este ... sábado, a través de un comunicado remitido a los medios, ha advertido de la necesidad de controlar la población de jabalíes en la Comunidad tras la aparición de varios ejemplares muertos en Barcelona infectados con ese virus.

Desde esta entidad critican que, debido a la falta de censos oficiales, actualmente se desconoce la cantidad total de jabalíes que habitan en Galicia, pero defienden que en estos momentos la expansión de esta especie tanto en la Comunidad como en el resto de España está «totalmente descontrolada». Y para fundamentarlo aportan diferentes argumentos.

El primero, el número de animales abatidos por la acción cinegética en el último año. Es decir, por los cazadores. Según las cifras que maneja Asaga, se superaron los 20.000. En lo que va de esta campaña, 2025-2026, se están abatiendo más jabalíes que en la anterior.

A esto, apuntan, hay que sumarle los muertos por accidentes de tráfico, por causas naturales y por otros motivos. Factores adicionales como el incremento de los daños a los cultivos o la presencia detectada en los entornos periurbanos abundarían en esta tesis de que «existe una gran y descontrolada superpoblación de jabalíes en Galicia», inciden desde la entidad.

Así las cosas, la Asociación Agraria de Galicia reivindica la labor de los cazadores como casi el elemento único que permite, en cierta medida, la contención de la especie. «Pese al esfuerzo que altruista y voluntariamente realizan miles de cazadores organizados a través de las sociedades de caza desplegadas por el territorio, que gestionan los Terrenos Cinegéticamente Ordenados (Tecor), a duras penas se consigue menguar la población de este animal», lamentan.

Por eso, desde Asaga inciden en que valoran «el enorme esfuerzo de los cazadores —por cierto muchos de ellos agricultores y ganaderos—», pero entienden «que las administraciones no pueden pretender que el único frente de lucha contra una especie totalmente descontrolada sean personas que voluntariamente practican el deporte de la caza social en Galicia y en España».

Consideran que «llegó la hora de que las administraciones actúen proactivamente para reducir la cantidad de jabalíes existentes», y ponen sobre la mesa una serie de propuestas concretas.

Entre ellas, que se retribuya económicamente a los cazadores por cada ejemplar de jabalí que abatan. El objetivo sería «compensar la labor de control de la especie que realizan, incentivar la dedicación de las cuadrillas y fomentar que se mantenga el número de licencias anuales de caza, que año tras año vienen disminuyendo».

Sin embargo, la actividad cinegética no está permitida en las áreas periurbanas y con viviendas próximas, por lo que ahí no sería suficiente con fomentar la caza. Para actuar en estas zonas, proponen que «se ponga en marcha un plan especial coordinado entre las autoridades locales, cuerpos y fuerzas de seguridad, guardias medioambientales y los cazadores con el fin de extraer de esos hábitats, tan propensos a los accidentes y a la proliferación de enfermedades catastróficas como la peste porcina africana, a los jabalíes, para dirigirlos a los entornos donde su caza sea efectiva y segura».

Por último, piden que se siga el ejemplo de otras comunidades autónomas para que Galicia cuente «con equipos de guardias medioambientales debidamente formados y dotados de las herramientas necesarias para acometer acciones cinegéticas de extracción de ejemplares cuando sea necesario, en todos aquellos hábitats o entornos en los que la caza social no puede actuar o no cuenta con efectivos suficientes para desarrollar la actividad cinegética».

Para que todo esto sea posible, señalan que es «imprescindible» que todas las administraciones competentes en la materia trabajen de manera coordinada.

El papel de la Xunta

Asaga valora positivamente la declaración de emergencia cinegética realizada por la Xunta, que permite la caza del jabalí casi sin limites hasta febrero del año que viene. El Gobierno gallego ya ha propuesto, entre otras medidas de control, aumentar las batidas en las zonas con mayor presencia de este animal, además de bonificaciones para los tecores.