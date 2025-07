Hubo un tiempo en el que el gobierno de Pedro Sánchez utilizaba la palabra «Bruselas» como un conjuro para justificar algunas de sus más significativas fechorías legislativas, como la derogación del delito de sedición o la reforma del delito de malversación. Pura casualidad que en ambos casos los beneficiados fueran siempre sus socios separatistas. Ahora que hay que cambiar la ley electoral por mandato de Bruselas en perjuicio nacionalista, Sánchez se esconde. También hubo un tiempo en que Bruselas parecía no saber quién era Pedro Sánchez y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, atendía solícita sus demandas. Las cosas han cambiado y pintan bastos en Bruselas para La Moncloa. El Parlamento Europeo no acepta la jugada del catalán que promueve el ministro Albares y la Comisión reduce fondos a España, informa contra la amnistía y le abre un procedimiento de infracción a nuestro país por vulnerar las normas de la UE al entrometerse en la opa del BBVA al Banco de Sabadell. Sánchez ya no engaña más en Bruselas.

