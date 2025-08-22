Suscribete a
ABC Premium

tiempo recobrado

A la sombra de una higuera

Me gusta el olor de los higos, hogaño a punto de madurar, un aroma tenue y sutil que evoca mi infancia

Vuelva usted mañana

Baroja, una lectura de verano

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El final de las vacaciones de verano produce una sensación de melancolía. Las jornadas se acortan, el aire parece más liviano y los atardeceres rojos tiñen de nostalgia el crepúsculo. Los últimos días de agosto son la metáfora del transcurso imparable del tiempo y ... de la brevedad de la vida. Todo se acaba, todo es efímero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app