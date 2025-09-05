Suscribete a
tiempo recobrado

Arrogancia inútil

Perelló recordó al inquilino de La Moncloa algunas obviedades, como que los jueces no obedecen ordenes de nadie

La anomalía

Donde esté yo, está Alemania

Pedro García Cuartango

SIN apenas levantar la cara, sumida en los papeles que iba leyendo, Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del CGPJ, reprochó ayer a Sánchez con palabras inequívocas su falta de respeto a la independencia del poder judicial. La tensión se respiraba en el aire cuando ... Perelló formuló su crítica ante el ministro de Justicia, que se esforzaba en disimular su contrariedad. Desde la Transición, nunca habíamos asistido a un choque tan frontal entre el Gobierno y la Justicia ni a una escenificación tan palmaria del abismo que se ha abierto entre los dos poderes.

