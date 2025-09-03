Muere un hombre de 47 años en un accidente entre un coche y una moto en la A-7 en Alicante

Un hombre de 47 años ha fallecido y un joven de 20 ha resultado herido por politraumatismo a consecuencia de un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un coche y una moto en la autovía A-7 a la altura del municipio alicantino de San Isidro, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que el aviso se ha recibido a las 23.30 horas del martes, tras lo que ha movilizado hasta la zona una unidad del servicio de ayuda médica urgente (SAMU) y otra del soporte vital básico (SVB).

Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento del varón y han asistido al joven de 20 años por politraumatismo, quien posteriormente ha sido trasladado hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela.