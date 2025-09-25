Suscribete a
ABC Premium

TIRO AL AIRE

Quiero ser jurado. No creo en él

¿Es posible el aislamiento recomendado? ¿Qué hacer ante una duda? ¿Y si surge un dilema moral?

Otros artículos de María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me chifla la idea de ser jurado en un juicio. Fantaseo con que me convoquen para conformar uno. No tengo duda alguna de que se trata de toda una experiencia. Vivir un proceso judicial desde dentro, asistir a un juicio sabiéndome jueza, no una mera ... opinadora… Impartir justicia, después de curar enfermos, debe de ser una de las tareas sociales más gratificantes. Las dos me parecen más que complicadas. Jamás me llamarán para operar en un quirófano. Pero, si me toca en el sorteo, podría ser jurado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app