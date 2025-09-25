Suscribete a
Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son la clave de la malversación

El juez considera que los que cruzó con al Complutense y con patrocinadores como Reale Seguros son «indicios fundados y sólidos»

Un jurado popular compuesto por nueve madrileños podría juzgar a la esposa de Sánchez llegado el caso

Las claves de la decisión del juez Peinado: ¿quién sigue al cargo del caso? ¿quién decidirá si va a juicio? ¿cuándo arrancaría?

Editorial | El jurado también conspira contra Sánchez

Rodrigo Parrado
Javier Lillo

Javier Lillo

El magistrado Juan Carlos Peinado acordó ayer transformar la investigación que abrió contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un delito de malversación para que siga por la vía del procedimiento del Tribunal del Jurado. Esto puede suponer que la mujer de Pedro ... Sánchez acabe siendo juzgada por un jurado compuesto por nueve ciudadanos madrileños que son elegidos por sorteo.

