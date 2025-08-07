Suscribete a
La Jumilla que no come cerdo

Los musulmanes de Jumilla pagan impuestos si tiene una nómina legal. Alquilan casas, hacen cola en el supermercado y gastan en las tiendas

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

La Jumilla que no come cerdo recoge nuestra fruta, nuestra oliva y nuestra almendra. Sarmienta, poda y vendimia nuestras viñas. Aunque luego no se beba nuestro vino. Sí se come nuestros corderos, esos que aquí cada vez consumimos menos. De hecho, la existencia de ... esa Jumilla que no come cerdo ha permitido mantener a flote algunas ganaderías de ovino. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en cómo sacrifican a los animales. El degüello halal será cultural, pero hay países que lo han prohibido. Con el beneplácito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

