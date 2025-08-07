La Jumilla que no come cerdo recoge nuestra fruta, nuestra oliva y nuestra almendra. Sarmienta, poda y vendimia nuestras viñas. Aunque luego no se beba nuestro vino. Sí se come nuestros corderos, esos que aquí cada vez consumimos menos. De hecho, la existencia de ... esa Jumilla que no come cerdo ha permitido mantener a flote algunas ganaderías de ovino. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en cómo sacrifican a los animales. El degüello halal será cultural, pero hay países que lo han prohibido. Con el beneplácito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Jumilla que no come cerdo paga impuestos si tiene una nómina legal. Y alquila casas -las que pueden permitirse, como la otra Jumilla- y hace cola en el supermercado y gasta en las tiendas locales y pone negocios en el pueblo. Lo sé porque lo veo. Porque soy en parte jumillana por obra y gracia de esa denominación de origen. Allí de donde yo vengo, aunque es parte de Albacete, se embotella y se bebe jumilla. Porque ni la tierra –ni la economía– entienden de lindes políticas. Como lo humano no entiende de otras fronteras. Como yo no entiendo ni comparto ni defiendo el velo, ni el burkini, ni ninguna expresión cultural que suponga una imposición a las mujeres. Pero sé que prohibirlo así, de cuajo, suele perjudicarles más a ellas. Porque no ayuda a que se integren.

Sí lo hacen los colegios, los institutos y las universidades. Allí, los hijos de la Jumilla que no come cerdo comparten aulas con nuestros hijos. Son amigos, juegan y echan sus partidos de fútbol. La educación y el deporte, también agentes socializadores.

La Jumilla que no come cerdo ni bebe vino para poco por nuestros bares, los grandes puntos de socialización en España. Pero también tiene sus días de fiesta. A esta Jumilla le han vetado ahora la posibilidad de celebrar su fiesta del Cordero y el fin del Ramadán en las instalaciones deportivas del pueblo. Mucho revuelo, pero esto se va a arreglar enseguida. Porque hay más sitios. Y el Ayuntamiento, de aquí a que se celebre, no va a poner ni un problema. Seguro que hasta se va a fomentar la participación en tal evento de todo Jumilla y su comarca. Soy partidaria de no desaprovechar ni una sola fiesta. Como una forma de hacer turismo desde dentro. Lo contrario es desaprovechar una oportunidad: una escapada a Marrakech cuesta un pastizal. Ni hablamos de lo que te piden, una vez allí, por un curso de cocina marroquí. Como mediterráneos, tenemos recetas comunes. Igual habría que compartirlas y fomentarlas más. Por riqueza gastronómica y por voluntad de convivencia. Pero hay quien se empeña en que la Jumilla que no come cerdo sólo nos llene los capazos. De Monastrell. De pera Ercolini. Han venido a trabajar, no a celebrar sus fiestas. Luego que si no se integran.