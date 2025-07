Se abre el telón: aparece un independentista catalán y un político del PSOE. ¿De qué hablan? ¿De ideología? En absoluto. Rellenan un Excel. La pela. Los cuartos. Parece la muerte de la ideología –de izquierdas–, pero es la verdadera política: la gestión de presupuestos. Lo ... dicen los economistas. La versión d. A. (Después de la Amnistía) sostiene que hacer política también es recaudar para esos presupuestos. Lo sabe Esquerra. Y lo sabe Junts, que se llaman así pero van por separado. Del resto. Ahora son Singulars. Ya saben, lo contrario de plurales. Por eso miran sólo por lo suyo. Y ponen España en un Excel. Pero para hacer las cuentas como ellos quieren. El sistema es de todos, pero las fórmulas, no. Ya si acaso, si nos sobra, os pasaremos algo de pensión, españoles, proponen. El notario mayor del reino acepta. Por convencimiento o porque está secuestrado. No se sabe qué opción es la cierta. Por si a alguien le consuela, ambas: está secuestrado por convencimiento. Si no, huiría.

Así, los de Sánchez sólo pueden 'copipastear' lo que les ordenan. Luego, el dato ofrecido por el independentismo se convierte en definitivo y concluyente. Como se llegue a él es lo de menos. Queda todo dicho: dato mata relato. Y así mueren el principio de solidaridad, el fondo de Competitividad, el fondo de Cooperación... También el régimen común. Suma y sigue el cortejo fúnebre financiero tras las políticas de izquierdas. No hay parca para tanto cadáver. Sí, al contrario, muchos políticos que siempre esconden, bajo la falda, como cantaba Sabina, una calculadora. Columnas, celdas. Nunca sabe uno qué ha de computar en cada momento. Los votos para un asiento. El precio de sobrevivir al verano. Al próximo invierno. En las empresas se rifan a los matemáticos. Porque lo que mandan son los números. También en política. O, sobre todo, en política. El dinero es poder y todo lo demás un anuncio de tarjeta de crédito romanticón, promesas incumplidas y frases huecas. Por eso a los escritores les cuesta llegar a fin de mes. Porque los adjetivos no engordan nóminas. Ni presupuestos. Singular, federal, generalizable. Los queremos entender, pero no. Que entre la RAE. Ojo, que cuando lo haga, será peor. Nos daremos cuenta de que lo que necesitamos son los datos objetivos. Las fórmulas utilizadas. Las cuentas claras y el chocolate contable, más. En vez de tanto adjetivo que no adjetivaré, lo que nos merecemos es ver el Excel. Completo y desgranado. A ver si así logramos entender el documento. Reconocernos en él. Es más, lo que habría que hacer es votar el Excel. Parece de justicia, solidaridad, pluralidad y generalidad. Si me apuran, también de federalismo verdadero. Que para eso nos acabamos de enfrentar todos y cada uno, por igual –o eso dicen–, al Modelo 100. Ese que van a rellenar por nosotros. Pero detrás del telón.

