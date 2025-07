La culpa de los babosos

Fui a comprar una cosa y me tocó –en sentido estricto– un vendedor baboso. Al final, no compré. Pero tampoco denuncié dónde y cómo me había tocado el tipo cuando, días después, me llamaron para valorar la experiencia de compra. No compra, en mi caso. ... La llamada me enfadó un poco. ¿Por qué tengo que encargarme yo de la limpieza de esta o aquella compañía? Que pongan cámaras. Que vigilen a sus empleados. Que los elijan mejor. Que los enseñen a tratar a una mujer. A ligar, si hace falta. Al parecer es lo que van a hacer ahora en Moncloa. Un cursillo. Porque hay empleadas que han denunciado baboseo. Y ha caído un pez gordo de Sánchez. Otro. Del club de los peces gordos con manos largas.

Durante la llamada que me dio la oportunidad de ¿denunciar? a aquel tipo, dudé un momento y pensé que alguna mujer podía ¿sufrir? lo mismo que yo. Rechacé enseguida la breve punzada de culpabilidad porque tampoco hay que llamar sufrimiento a cualquier cosa. ¿Una mano en la pierna? Un moscardón. Inevitable el asquito. Lo que más me da esta gente es pena. Me pasa con cualquiera que tiene poca educación. ¿De dónde sale este elemento? Es algo que no se puede esconder. Salvo en un ambiente: entre iguales. Ahí no es disimulo, es integración. Por eso, cuando alguien dice que no ve, que no sabe, pues ya te haces una idea. El principal agente socializador es tu grupo de amigos. Quieras o no, te pareces a ellos. Que Sánchez tendrá más cargo, pero eran sus colegas. Imagino que estos eran los que andaban molestos con tanto feminismo.

Con el Me Too recién en Moncloa han habilitado un link. Valore la experiencia. Te tienes que reír. Es poesía. O es España. Al final, es la mejor conclusión a la que puede llegar el partido. Ahora mismo, a julio de 2025, el PSOE es el partido que mejor representa a España. Hay (supuestos) ladrones, babosos y puteros. A ver si van a estar las carreteras llenas de neones sólo para los turistas extranjeros. Me encanta cuando en este país descubrimos la pólvora. Como que muchos españoles se van de vacaciones fuera porque es más barato. Como si fuera de ahora. Eso pasa, al menos, desde que mi generación iba a la Universidad. Ya nos gestionamos el viaje de fin de carrera al otro lado del Atlántico. Mucho más barato que cualquier costa nacional. Hice la EGB, por si quieren hacer la cuenta de las décadas que han pasado. Y de lo poco que han cambiado algunas cosas.

Aunque ahora hay un punto violeta digital en Moncloa. Los nuevos tiempos. Venga a denunciar, no vayamos a cargarlos a ellos con la responsabilidad de no hacerlo o a su empresa –o partido– con la de atajar el problema. A veces parece que la culpa de que haya babosos es de las mujeres que no los denunciamos bastante. Miren, la mejor excusa para que cualquiera siga confundiendo el poder con el abuso del mismo. Total, mientras no se denuncie…