Yo estaba orgulloso de pertenecer a una generación llamada a suturar la herida guerracivilista

Luis Herrero

Luis Herrero

Es una mala idea desoír los consejos de los buenos amigos. Yo lo hice cuando José Luis Garci me recomendó que leyera 'El tiempo amarillo', el libro de memorias de Fernando Fernán Gómez, uno de mis ídolos teatrales desde que le vi levantar al ... público del Beatriz al principio del segundo acto de 'El enemigo del pueblo'. Nada más alzarse el telón salió a escena como una exhalación y gritó con voz cavernosa mientras blandía en la mano el manuscrito de un artículo de denuncia: «¡Publíquelo!». En ese momento, impulsados por un misterioso resorte, todos nos pusimos en pie y le brindamos una ovación cerradísima. Hasta ese momento yo había visto reacciones parecidas en algunos mutis, pero jamás en los arranques. Su interpretación fue memorable. Desde entonces caí rendido a sus pies. Aún así, la lectura de sus memorias no me interesó demasiado. Daba por hecho que sería la crónica de las tribulaciones de un cómico de izquierdas obligado a sobrevivir en las angosturas del franquismo. He ahí otro de los prejuicios que me convierten en un imbécil solemne. Ahora he comenzado a enmendar mi equivocación gracias a que la editorial Debate ha reeditado el libro.

