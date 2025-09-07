Suscribete a
ABC Premium
US Open
Se retrasa la final entre Alcaraz y Sinner por motivos de seguridad

café con neurosis

Normalidad española... singular

Normalidad es que en Cataluña se persiga a quien se sienta español

Las embajadas separatistas

Desolación generalizada

Luis del Val

Luis del Val

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A lo largo de mi vida he viajado por tres continentes, y las estancias más largas han sido, casi siempre, en países democráticos, con culturas cercanas o semejantes a las del mundo occidental. En todos estos países, al margen de la prosperidad económica general, existe ... una igualdad reconocida en las leyes, y un reconocimiento de los méritos basados en el talento, el esfuerzo, la voluntad, el trabajo y la inteligencia. En ningún lugar de África, América o Europa he encontrado que el mérito y el reconocimiento se basaran en el empadronamiento. Nunca. Aquí en España, en cambio, si vives en Zarauz o Sabadell tienes una consideración superior a si vives en Teruel o Cáceres. Todavía los científicos nacionalistas no han explicado si un ciudadano de Cáceres se vuelve, repentinamente, mucho más listo e inteligente que el resto de los cacereños al irse a vivir a Sabadell. O, al contrario, si el ciudadano de Sabadell, nada más instalarse en Cáceres, pierde toda su superioridad y se vuelve un individuo manso, inferior y obediente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app