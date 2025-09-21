Suscribete a
Sánchez recupera el 11-M para atacar al PP por Gaza

«¿Os acordáis de José María Aznar? No esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas por su guerra de Irak y las mentiras del 11 de marzo», señala el presidente del Gobierno en un acto del PSC

Salvador Illa, Pedro Sánchez y Jaume Collboni, hoy, en la Fiesta de la Rosa del PSC celebrada en Gavá (Barcelona)
Salvador Illa, Pedro Sánchez y Jaume Collboni, hoy, en la Fiesta de la Rosa del PSC celebrada en Gavá (Barcelona) EFE
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recurrido a la guerra de Irak bajo el mandato de José María Aznar (PP) y el atentado en Madrid del 11 de marzo de 2004 (11-M) para cargar contra ... los populares por su posición en relación al conflicto de Gaza. «¿Os acordáis de José María Aznar? Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Yo le digo al señor Aznar, con toda humildad, que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas», ha dicho el presidente del Ejecutivo.

