Sánchez recupera el 11-M para atacar al PP por Gaza

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recurrido a la guerra de Irak bajo el mandato de José María Aznar (PP) y el atentado en Madrid del 11 de marzo de 2004 (11-M) para cargar contra ... los populares por su posición en relación al conflicto de Gaza. «¿Os acordáis de José María Aznar? Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza. Yo le digo al señor Aznar, con toda humildad, que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas», ha dicho el presidente del Ejecutivo.

Desde Gavá (Barcelona), en el marco de la Fiesta de la Rosa del PSC, acompañado de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y rodeado de la cúpula del PSC, Sánchez ha defendido la posición del Gobierno en el conflicto de Gaza cargando contra la oposición de PP y Vox, de la que ha dicho que está «instalada en el reino del insulto». Especialmente duro ha sido contra Aznar, después de que este dijera hace unos días que «se deslumbra un sanchismo terminal» y «como todo lo que es terminal es muy peligroso», y ha pedido que se disculpe «por su guerra de Irak» y por las mentiras del 11 de marzo, en referencia al atentado yihadista de aquel día de 2004.

«No tenemos ningún problema. Somos capaces, como hemos hecho desde el primer momento, de condenar los miles de atentados terroristas de Hamas. Pero la derecha es incapaz de condenar el genocidio del primer ministro Netanyahu en Gaza», ha añadido Sánchez, sin dejar de acusar en todo momento al PP y Vox por llevar a cabo una política de «mala educación» a la que sumarán, desde su punto de vista, «mala conciencia», «porque -ha manifestado- defender la causa de Ucrania y de Gaza, no va de izquierda ni derecha. Va de humanidad, va de justicia y va de paz».

El líder del PSOE ha hecho referencia, también, en un evento que, según los socialistas catalanes, ha reunido a unas 15.000 personas, a la celebración, este domingo, del Día Internacional de la Paz y ha expresado su «orgullo» por ver a Collboni viajar a Gaza y Jordania -hace unas semanas- «para expresar la solidaridad de Barcelona, del pueblo de Cataluña y del conjunto de la sociedad española para con un pueblo que sufre, que es el pueblo de Palestina».

Tras hacer un repaso de las iniciativas aprobadas o respaldadas por el PSOE en los últimos años, Sánchez ha contrapuesto su «proyecto político de largo alcance con visión amplia y visión de largo alcance» al del PP que no controla Alberto Núñez Feijóo. «¿Qué tenemos enfrente? Una oposición que insulta. El rumbo del PP, hoy, lo marcan tres aes. Aznar, Ayuso y Abascal. ¿Por qué insultan? ¿Por qué amenazan? Porque no hay nada detrás. Estamos asistiendo, lo estamos viendo en muchos lugares de Europa, también aquí en España, al colapso político e ideológico de la derecha tradicional en nuestro sistema político», ha asegurado.

Illa: «El aznarismo fue perjudicial»

En el mismo evento, un Illa muy mitinero ha elogiado a Sánchez -antes de la intervención del presidente del Ejecutivo- por su «liderazgo» y ha avanzado la critica contra Aznar, al que ha calificado de «este señor» y ha acusado de de hacer un llamamiento para «saltarse la ley», que poco después concretaría el líder del PSOE. «El PP y Vox, que ya son una cosa y la misma, sigue secuestrado por el miedo, el rencor, la soberbia y las amenazas. Y lo hace por quien fue presidente de este país, del señor Aznar. Este señor, y es grave, en boca de un expresidente del gobierno, ha llamado a saltarse la ley, amenazado con la cárcel a los que piensan distinto de él y menospreciado la voluntad democrática», ha indicado el presidente de la Generalitat.

Para quien gobernó España entre 1996 y 2004, Illa ha tenido más palabra: «Primero fue lo de que quien pueda hacer, que haga. Pues nosotros, desde las instituciones, hacemos progreso. (...) Después fueron las amenazas con la cárcel. Tienes algunos exministros, tú, en la cárcel, como para que te pongas a dar lecciones. No sabes, no sabes a quién tienes enfrente. (...) Y tus palabras, tus amenazas, nos dan estímulo. Y nos alientan a seguir trabajando». Y ha añadido: «No sé qué has dicho del sanchismo. Lo que está terminal es el aznarismo. Está terminal y es perjudicial. Lo fue cuando gobernaste y lo sigue siendo».