CAFÉ CON NEUROSIS

Gracias, Jeeves; gracias Ussía

Somos un centón de miles los que hemos disfrutado del ingenio de un hombre perspicaz y habilidoso, valiente y honesto

Luis del Val

La admiración de Alfonso Ussía por P. G. Wodehouse no era ningún secreto. Fallecido hace medio siglo, fue un brillante estímulo para un par de generaciones de españoles, que nos tropezamos con un humor sutil, irónico, completamente distinto con el que nos solíamos tropezar en ... las comedias del teatro comercial, y no digamos en las «revistas musicales». Alfonso Ussía no imitó a Wodehouse, porque su gran talento logró combinar el inteligente humor británico con un baño por la bahía de Cádiz, añadiéndole la tradición de Quevedo, la parodia llevada al surrealismo de su abuelo Muñoz Seca, y una facilidad enorme para manejar la rima asonante en el octosílabo y en el endecasílabo, como un Lope de Vega del XX y XXI.

