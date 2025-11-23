Todos los seres humanos padecemos obsesiones. En el caso de los creadores, forma parte de su cometido, y no hay pintor, músico o escritor, que no esté obsesionado con lo que está llevando a cabo. De no ser así, nadie terminaría una novela, un cuadro ... o una sinfonía. Los políticos también suelen caer en la obsesión y, en ocasiones, les surgen obsesiones sobre un determinado contrincante político. Si el político es una persona equilibrada, esa obsesión disminuye con el tiempo, e incluso puede desaparecer por completo. Ahora bien, si el político padece una soberbia desmedida –y entra en ese estado patológico, donde cualquiera que no acate, piense como él o peor aún, le critique, es considerado un enemigo– el contrincante se convierte en un adversario al que hay que abatir, y la obsesión adquiere la categoría de obsesión crónica y, por tanto, perniciosa.

Esta semana, al contemplar la imagen del último juguete roto por Pedro I, El Mentiroso, al observar que nadie le pedirá perdón al fiscal condenado y, mucho menos, quien le ordenó que se introdujera en una tarea que le ha destrozado su vida profesional, pensé que estábamos ante el resultado normal al que conducen las obsesiones perniciosas.

Tenemos un presidente de Gobierno que, en cualquier ocasión, aunque no esté relacionado con asuntos recientes que hayan provocado la llamada a la prensa, alude a la presidenta de la autonomía de Madrid. Es algo así como si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, compareciera para hablar de la guerra de Ucrania, de las huelga sindicales o del problema de inmigración y, de paso, criticara, a la alcaldesa de París. Esta intemperancia, este descontrol en quien es responsable de decisiones que afectan a 49 millones de ciudadanos, resulta tan sorprendente, tan desmedida, que evidencia un descontrol sobre su obsesión perniciosa.

Resulta curioso que Díaz Ayuso ya provocó una obsesión perniciosa, en esta ocasión en un compañero político, con quien había compartido luchas y amistad: Pablo Casado. De repente, su amigo, siendo presidente del PP, y en una carrera normal que le podría haber llevado a presidir el Gobierno de España, comenzó a obsesionarse con Ayuso, a considerarla una rival, y a negarle que, quien había conseguido ganar las elecciones de Madrid y presidir la autonomía, fuera –lógicamente– presidente de su partido en Madrid. Y, ayudado con la torpeza de un ingeniero inteligente, ordenó espiarla para encontrar algo con que abatir a la enemiga, consecuencia de una obsesión perniciosa que truncó su carrera.

Las portadas de los periódicos más importantes, de Europa y EE.UU., ya se ha hecho eco de la situación de nuestro presidente. Todavía ninguno de los corresponsales de esos medios ha mencionado las obsesiones de Pedro I, El Mentiroso, pero quienes vivimos aquí y asistimos a la exhibición ridícula de esa desmesura sobre una contrincante política, llegamos a la inevitable conclusión de estar contemplando una obsesión perniciosa.