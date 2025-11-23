Suscribete a
CAFÉ CON NEUROSIS

Las obsesiones perniciosas

Tenemos un presidente de Gobierno que, en cualquier ocasión, alude a la presidenta de la autonomía de Madrid

Del exceso al ridículo

Cuestión de paciencia

Luis del Val

Luis del Val

Todos los seres humanos padecemos obsesiones. En el caso de los creadores, forma parte de su cometido, y no hay pintor, músico o escritor, que no esté obsesionado con lo que está llevando a cabo. De no ser así, nadie terminaría una novela, un cuadro ... o una sinfonía. Los políticos también suelen caer en la obsesión y, en ocasiones, les surgen obsesiones sobre un determinado contrincante político. Si el político es una persona equilibrada, esa obsesión disminuye con el tiempo, e incluso puede desaparecer por completo. Ahora bien, si el político padece una soberbia desmedida –y entra en ese estado patológico, donde cualquiera que no acate, piense como él o peor aún, le critique, es considerado un enemigo– el contrincante se convierte en un adversario al que hay que abatir, y la obsesión adquiere la categoría de obsesión crónica y, por tanto, perniciosa.

