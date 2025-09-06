Suscribete a
Tres años ya. El 11 de septiembre de 2022 murió el escritor Javier Marías, el más universal de su tiempo. Tanto entonces como hoy, dan ganas de presentarse a las puertas del cielo, sí es que existe, para aporrear sus tablones y exigir una ... respuesta. No habrá nueva novela suya, no la habrá. Quienes crecimos vertebrados por su prosa compartimos hoy una orfandad. Era muy pronto para despedirlo. Lo pensé hace tres años y lo pienso hoy, este 2025, en un mundo al que encuentro más vulgar desde que él ya no escribe.

