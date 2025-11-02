Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Génova ve el adelanto electoral en Valencia, pero le falta el candidato
Urgente
Muere Rafael de Paula a los 85 años, leyenda del toreo

LA TERCERA

El final de la inocencia

Europa se enfrenta a múltiples amenazas: el cambio climático, el tecnológico y las migraciones; la competencia estratégica desde el Ártico hasta el Báltico pasando por Oriente Medio y el norte de África y a la confrontación entre nuevos y viejos actores

Newman, doctor de la Iglesia

Las huellas del estilo

El final de la inocencia
CARBAJO&ROJO

José Manuel García-Margallo Marfil

Durante décadas Europa se ha beneficiado del dividendo de paz tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el desmantelamiento de la URSS en 1991. Hemos prosperado sobre la base de una energía barata suministrada por Rusia, un mercado chino en expansión ... que absorbía nuestros excedentes de producción y la delegación de nuestra defensa en los Estados Unidos. La edad de la inocencia ha terminado: el petróleo y el gas ruso han dejado de fluir; los chinos sustituyen las importaciones por producción nacional y Washington ha dejado de ser un aliado fiable. Europa no tiene opción. Si queremos mantener la paz en el continente tendremos que hacerlo nosotros. En palabras del comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, «no podemos quejarnos de que 340 millones de estadounidenses no quieran defender permanentemente a 450 millones de europeos frente a 140 millones de rusos. Necesitamos hacer nuestro trabajo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app