LA SUERTE CONTRARIA

El 98 del 78

Somos un país que se especializa en finales: el del imperio, el del consenso y el de la paciencia

Plegarias atendidas

El Estado contra Alandete

José F. Peláez

Si preguntamos a cien personas qué es la patria obtendremos cien versiones diferentes, cada una con sus mitos, su paleta de colores y sus vírgenes de barrio. Y si no somos capaces de definir algo, como para morir por ello. Al morir por la patria, ... uno creerá estar muriendo por Larra y el otro por Fernando VII, e imagínense qué lío, un frente en el que el capellán va dando la extremaunción por bloques. Sin embargo, yo sí que sé lo que es un estado democrático y de derecho que se llama España. Y lo sé porque está escrito, votado y sancionado. Por ese motivo entiendo cuáles son sus valores superiores, aquellos sobre los que se ha asentado un orden político, jurídico y moral. Así que cuando hablo de España, hablo de algo serio, no de sentimientos subjetivos como la carpeta de un adolescente. Como Carl Schmitt, «definidme como queráis, menos como romántico». Y por seguir citando a personajes siniestros, esto de Charles Manson: «Yo comprendo los procedimientos, la guerra, las leyes y la regulación. Lo que no comprendo es 'Lo siento'».

