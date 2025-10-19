Suscribete a
la suerte contraria

El estado contra Alandete

El ministro Puente vulnera la libertad de prensa, abusa de una posición de fuerza y destruye la confianza pública

Éxodo

La opa

José F. Peláez

Alandete tiene un micrófono; Puente un presupuesto de miles de millones. Alandete se defiende con una hojita de papel reciclado de cincuenta gramos; Puente con todo el aparato del estado. Es una lucha desigual en la que David tiene las de perder frente a Goliat. ... Precisamente por eso el ministro debería abstenerse de atacar a periodistas: porque vulnera la libertad de prensa, abusa de una posición de fuerza, destruye la confianza pública y, sobre todo, porque su deber no es condicionar la libertad de expresión, sino protegerla. El poder ha de acostumbrarse a la incomodidad; la democracia se basa en rendir cuentas, no en ajustarlas. Y si no acabas de acostumbrarte, quizá es porque el poder limitado te incomoda. Y, en ese caso, el traidor eres tú.

