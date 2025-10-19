Alandete tiene un micrófono; Puente un presupuesto de miles de millones. Alandete se defiende con una hojita de papel reciclado de cincuenta gramos; Puente con todo el aparato del estado. Es una lucha desigual en la que David tiene las de perder frente a Goliat. ... Precisamente por eso el ministro debería abstenerse de atacar a periodistas: porque vulnera la libertad de prensa, abusa de una posición de fuerza, destruye la confianza pública y, sobre todo, porque su deber no es condicionar la libertad de expresión, sino protegerla. El poder ha de acostumbrarse a la incomodidad; la democracia se basa en rendir cuentas, no en ajustarlas. Y si no acabas de acostumbrarte, quizá es porque el poder limitado te incomoda. Y, en ese caso, el traidor eres tú.

Pero, sobre todo, Puente cuenta con terminales mediáticas. Entre ellas Ignasi Guardans, al que solo le falta que le abran la puerta de la jaula y le echen el pienso a paladas. Ambos recriminan a Alandete que haya preguntado a Trump sobre los incumplimientos de España con la OTAN. En primer lugar, Alandete puede preguntar lo que quiera, le parezca bien a Puente o no. Pero, en segundo lugar, la pregunta es pertinente. ¿O acaso no tiene sentido que un periodista español pregunte al presidente de los Estados Unidos acerca de la posición de España en la OTAN? ¿Sobre qué debería preguntarle entonces? ¿Sobre Camerún? ¿Sobre la boda de Taylor Swift?

El plan parece claro: si la OTAN acabara imponiendo sanciones a España, la culpa no sería de Sánchez, por no cumplir, sino de Alandete, por preguntar. Pero hay algo más grave, un terrible error de fondo. Al preguntar por algo que, según parece, le viene mal al gobierno, Puente pone en duda el patriotismo de Alandete. Pero el patriotismo no es un valor periodístico. Para un periodista, el derecho de la gente a saber lo que sucede está por encima de los intereses del país. Entre la seguridad nacional y la verdad, un periodista ha de optar por la verdad. Gay Talese arranca 'The Kingdom and the Power' con una reunión en la que se discute sobre si el 'New York Times' debía o no publicar unos documentos que demostraban la inminente invasión de Bahía de Cochinos. Decidieron no hacerlo, aludiendo a la seguridad nacional. Y posteriormente pidieron disculpas: tenían que haberlo publicado. El derecho de la gente a saber está por encima de la seguridad nacional. Así que imagínese de los intereses del PSOE.

Y, en cualquier caso, entre los intereses del país, ninguno mayor que hacer la pregunta que el gobierno no quiere que se haga. Por eso, Alandete defiende la democracia española haciendo las preguntas incómodas para que los lectores de ABC tengan cada mañana la verdad al lado del café. Al hacerlo acepta ser tachado de traidor, pero la verdadera traición sería anteponer los intereses del gobierno a los de los ciudadanos. Que te tilden de antipatriota: no cabe un mayor detector de buenos periodistas. Luchar contra los que lo hacen: no cabe un mayor detector de traidores.