PROVERBIOS MORALES

Globalidades

La reprobación sin matices de Israel, tópico comunista de la Guerra Fría, forma parte ya del nuevo canon occidental

Religiones

Noroestes

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Quien busque la perfecta síntesis discursiva del nuevo antisemitismo global la encontrará en el párrafo final de una información de la agencia Associated Press difundida por la CNN, el pasado domingo 31 de agosto, cuya versión literal en español dice así: «La mortal ofensiva de Israel en Gaza ... comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de extremistas de Hamás dentro de Israel se cobró la vida de 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomó a 251 personas como rehenes».

