Quien busque la perfecta síntesis discursiva del nuevo antisemitismo global la encontrará en el párrafo final de una información de la agencia Associated Press difundida por la CNN, el pasado domingo 31 de agosto, cuya versión literal en español dice así: «La mortal ofensiva de Israel en Gaza ... comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de extremistas de Hamás dentro de Israel se cobró la vida de 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomó a 251 personas como rehenes».

Es obvio que el redactor del texto intenta dar la impresión de objetividad. Para empezar, no habla siquiera de 'genocidio'. No imputa a Israel exterminio ni voluntad de exterminio de la población gazatí, y no oculta el ataque de Hamás. Sin embargo, y ya en el nivel del discurso, introduce varios elementos de distorsión insidiosa. El término 'Israel' tiene dos referentes distintos: en su primera aparición alude al Estado (Gobierno y Ejército) y, en la segunda, al territorio, mientras que se distingue 'Gaza' de 'Hamás'. Así, 'Israel' funde explícitamente en su significado Gobierno, Ejército, territorio, e implícitamente a la población de dicho territorio (y, por supuesto, a todos los judíos del mundo, que son Israel aunque no sean israelíes, es decir, ciudadanos del Estado de Israel), pero los términos 'Hamás' y 'Gaza' son cuidadosamente deslindados: 'Gaza' designa a las víctimas (o a la víctima colectiva) de la «mortal ofensiva de Israel», mientras 'Hamás' se refiere solo al autor del ataque del 7 de octubre de 2023. El sujeto de dicho ataque no es siquiera Hamás, sino ciertos «extremistas de Hamás», lo que implica una sutil distinción entre un Hamás extremista y un Hamás no extremista. Se obvia así la enojosa cuestión de quién gobernaba en Gaza en dicha fecha y quién sigue gobernando hoy. Por otra parte, se sugiere que los extremistas de Hamás son disidentes de Hamás, aunque tal cosa sea pura fábula. Finalmente, la «ofensiva de Israel en Gaza» es «mortal» (se antepone el adjetivo al sustantivo para convertirlo en epíteto y hacerlo denotar una cualidad esencial). El «ataque de extremistas de Hamás», por el contrario, aparece limpio de toda connotación moral.

Pero lo fundamental es la oración principal con que comienza el párrafo: «La mortal ofensiva de Israel en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023». Falso: lo que comenzó y terminó ese día fue la mortal y genocida ofensiva de Hamás en Israel. Pero en eso ha consistido siempre la esencia antisemita del antisionismo: en hacer de Israel el Agresor Perpetuo y Universal, el Enemigo de la Humanidad. Recuerdo aún los dazibaos de los maoístas españoles en octubre de 1973, acusando a los israelíes de haber iniciado la guerra de Yom Kippur. La izquierda actual sigue mintiendo como entonces, y las AP, CNN, etcétera, le hacen la rosca por pura cobardía.