Aumentan a más de 315 los muertos por hambre en Gaza por la ofensiva de Israel, incluidos más de 120 niños

Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este jueves de que más de 315 personas han muerto de hambre en el enclave a causa de la ofensiva de Israel y sus duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 317 muertos por hambre, entre ellos 121 niños, según recoge Europa Press

Asimismo, el director del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Sanidad gazatí, Ayman abú Rahma, ha resaltado que «las vidas de más de 500.000 niños menores de cinco años están amenazadas directamente por la propagación de epidemias y enfermedades infecciosas en la franja de Gaza», según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Abú Rahma ha destacado que «la falta de bienes básicos y agua, el desplazamiento, las malas condiciones en las tiendas de campaña y la total destrucción del sistema y la infraestructura sanitaria han contribuido de forma significativa a la propagación de epidemias y enfermedades infecciosas».

«Cualquier nuevo desplazamiento ahondará este desastre sanitario y un mayor apiñamiento de los desplazados incrementará la propagación de epidemias», ha explicado, antes de incidir en que los dos grupos más vulnerables son «los niños menores de cinco años y los mayores de 60 años con enfermedades crónicas».

Por otra parte, Abú Rahma ha hecho hincapié en que «la desnutrición causada por la hambruna ha incrementado la propagación de estas enfermedades, muchas de las cuales son transmitidas a través de los alimentos y el agua, causando diarreas graves que han requerido la hospitalización (de los afectados)».

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 62.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

