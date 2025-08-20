El Ejército de Israel anuncia que ha iniciado su ofensiva contra la Ciudad de Gaza y que ya controla las afueras

Israel ha iniciado las primeras fases de su ofensiva planificada contra la Ciudad de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás y ya controla las afueras de la ciudad, según ha declarado el miércoles a los periodistas el portavoz militar israelí Effie Defrin.

En su declaración, Deffrin ha afirmado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para proporcionar espacios suficientes para que los civiles de Gaza puedan ser evacuados de forma segura, así como recibir ayuda y atención médica, según recoge el diario 'Jerusalem Post'.

Unas horas antes, el Ejército israelí había anunciado la movilización de decenas de miles de reservistas para el asalto a la Ciudad de Gaza, mientras el Gobierno consideraba una nueva propuesta de alto el fuego tras casi dos años de guerra. Defrin ha informado de que se enviarán 60.000 cartas de reclutamiento y otras 20.000 más adelante este mismo mes.

El llamamiento ya indicaba que Israel seguía adelante con su plan de tomar el mayor centro urbano de Gaza, a pesar de las críticas internacionales por una operación que probablemente obligará al desplazamiento de muchos más palestinos.

Sin embargo, un oficial militar había informado a los periodistas de que los soldados reservistas no se incorporarían al servicio hasta septiembre, un intervalo que da a los mediadores algo de tiempo para salvar las diferencias entre el grupo militante palestino Hamás e Israel sobre los términos de la tregua.

Por su parte, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha emitido un comunicado en el que informaba de que había ordenado «acortar los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás» antes de la «aprobación de los planes para la operación en la Ciudad de Gaza».

«El primer ministro expresa su gran agradecimiento a los combatientes reservistas que han sido movilizados y a sus familias, así como a todos los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Juntos ganaremos», rezaba el texto.

Emboscada en Jan Yunis

Deffrin también se ha referido a un incidente en Jan Yunis, en el que supuestamente soldados israelíes han frustrado un intento de más de 15 terroristas de atacar un puesto de las FDI. El Ejército está investigando actualmente cómo ocurrió el incidente.