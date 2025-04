«En el cielo manda Dios, y en la tierra los gitanos, y en la Batalla de Teruel los c... de Atilano» Ese grito quedó inherente a una ciudad y una batalla que adelantó Stalingrado en la crueldad. Teruel existe desde sus alturas, desde la ... belleza de su mudéjar, desde su torico misterioso y frío que mira sin mirar y que contempla ahora una presunta escena berlanguiana. Es una anécdota turolense, quizá, pero lo del Parador y lo que supuestamente aconteció dentro ha tenido a media España a verlas venir en plenas vacaciones. Los Paradores fueron multiplicados por Manuel Fraga, que otro gallego, Camilo José Cela, aprovecharía hasta la saciedad pues procuraban buena pitanza y mejor holganza que era la dualidad que luego le daba al de Iria Flavia para sus cachondos, líricos, ventosos y creativos despertares de la siesta.

Los Paradores, como todo, fueron degenerando no por el personal, que debe ser fetén, sino por sus gestores, que todos nos sabemos ya como la lista de los Reyes Godos. El Parador de Teruel, aquí y ahora, es de esas cosas que, por unos supuestos hados de la España mágica, ocurren en Aragón, como el Cristo de Borja y así. En Teruel se dejaron la cuenta del caldo de gallina y del café de recuelo muchos que no debieron cuando los fríos fratricidas de hace casi un siglo. Y también se dejó la vida el torero Víctor Barrio, con lo que la provincia entera es, para un taurino, tierra santa a todos los efectos y no se pueden mancillar con estampas goyescas.

A los turolenses, me malicio, los llamados sucesos del Parador deben saberles a rayos; pero como les pasó los archidonenses con 'El cipote de Archidona', del ya mentado Camilo José Cela, que tenía un mapa mental con cada esquina patria donde la garra hispana fuera imparable para meterla en su prosa más de vitriolo y ventearla por estos mundos de Dios. Lo de Teruel, si pasa a ser verdad en los cronicones, es grave en la gravedad de lo gravísimo si ya todo queda meridiano. El pueblo empieza a hacer bromas y cantares de ciego sobre el Parador y sobre la provincia. Mal síntoma.