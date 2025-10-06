Suscribete a
ABC Premium

visto y no visto

Lo que queda de España

La Nación de la Invencible mira al mundo desde la Flotilla de 'llauts'

La roedura nocturna

Genio de España

Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Nación que una vez retó a Inglaterra con la Armada Invencible mira hoy al mundo desde el palo de mesana (ni siquiera el de trinquete) de la Flotilla de 'llauts' capitaneada políticamente por Ada Colau, que por algo guarda cierto parecido con el Cristóbal Colón ... de la estatua barcelonesa donde vivían de 'okupas' Blasillo y el buitre Buitáker de Gallardo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app