De cómo las Corporaciones se comen al Estado, capaz de saquear a la población y de impedir, a la vez, toda resistencia

Ignacio Ruiz-Quintano

Ya lo decía Mussolini: todo en el Estado y nada fuera del Estado («lo Público», en jerga progresista), pero esa roedura que por las noches oímos al acostarnos son los dientecillos de las Corporaciones comiéndose a los Estados por el rodapié hasta que una ... pequeña banda de millonarios cuyas cuentas van más allá de cualquier imaginación se sienten en sus tronos gloriosos y, con todas las naciones reunidas delante de ellos, procedan a separarnos a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras, poniendo las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.

