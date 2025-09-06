Anular un gol es como matar a un ruiseñor, pero con Sánchez Martínez en el Bernabéu en vez de Gregory Peck en la película de Robert Mulligan.

«¿Quién puede matar a un niño?», se preguntaba Chicho Ibáñez Serrador con música de Waldo de los ... Ríos. ¿Y quién puede anular un gol? Pues el Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Louzán, personaje de Forges, con el arma del VAR.

–Te recomiendo una revisión de una potencial mano, para poder anular el gol –le pinganillea un tal Pulido Santana al árbitro (a una nariz pegado) Sánchez Martínez, que respondió: «¡Estupendo! Voy a verla...»

Mil quinientos millones de euros en artistas para, al cabo, poner el espectáculo en manos de un Martínez tentado en el cuarto oscuro del VAR por el diablo cojuelo de Pulido. ¿Qué seriedad es ésta? ¡Eso suena a conspiración para la anulación del gol, la gallina de los huevos de oro! La FIFA lo sabe, y por eso no llama a árbitros españoles, que son los que más cobran, para sus performances.

«Esto no es una Liga seria, me parece muy raro», dijo en Vallecas el culé Frenkie de Jong a propósito del birlibirloque del VAR, ahora sí, ahora no, de manejo culé («puedo ayudar con el VAR», fue la irrechazable oferta de Negreira, el tío que según Jesús Gil le ganaba las Ligas al Barcelona). Si será chocante la cosa que hasta los cómicos culés se llaman andana, y en el 'spa' del Combinado Autonómico con motivo del Parón de Selecciones ha salido Pedri a matizar con su inteligencia natural las cogitaciones de De Jong. El penalti que el árbitro pitó en Vallecas por un salto con triple tirabuzón de Yamal en el área no fue penalti, según el propio árbitro confesó a Isi Palazón en el campo, pero en el campo Pedri escuchó la patada: «En el campo se escucha una patada… le pregunté si era penalti y me dijo que sí». ¿Las patadas se oyen o se escuchan? Para Pedri, las patadas se escuchan, y deben de sonarle al Radio-Activity de Kraftwerk, aunque Pedri tiene pinta de torcer más por Los Sabandeños. El árbitro, pues, le dice a Isi que no es penalti, pero Pedri, el Popper del equipo de Flick, opta por falsar la experiencia y escucha una patada balompédica, o lo que los ingleses llaman «kick somebody upstairs», para quitarse de encima a Yamal.

–¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Busacca? ¿Por qué De Bleeckere? ¿Por qué Stark? ¿Por qué siempre ellos? No sé si es por la publicidad de Unicef o por el poder que tienen en la Uefa. Ojalá algún día pueda tener una respuesta –fue el fado famoso que nos dejó Mourinho.

Tampoco es que Pedri tenga oído de tísico: el mítico Xavi, ex «cervell d'Espanya», nos dejó dicho que él oía crecer el 'céspet' en los descansos de los partidos. Si oyes crecer la yerba, ¿cómo no vas a oír (bueno, a escuchar) las patadas a Yamal, iguales que las que le pegaban a Pelé, único jugador en la historia con el que admite comparación, al decir de los gorrones ligueros? Una vez se oye la patada, el VAR no pierde el tiempo en entrar, como sucedió en Vallecas. Caso distinto es el de la anulación de los goles en el Bernabéu ('hat-trick' de Sánchez Martínez para el CTA de Fran Soto, pareja de Laporta en Vallecas), uno de los cuales, el de la mano de Güler, no hay por dónde cogerlo.

No es la mano, dicen los frailones de misa y olla del CTA; es la inmediatez de la mano. La inmediatez que no tienen para los 'frames' de los muñecos en el fuera de juego es la inmediatez que encuentran para el contacto con el brazo en el área de ataque. ¿Qué es la inmediatez en un país cuyo ministro de Cultura entiende por lustro un periodo de cincuenta años? En los medios finos han acudido al filósofo de la 'modernidad líquida', Zygmunt Bauman, en busca de aclaración sobre el concepto de inmediatez, y los más castizos se han conformado con tirar de Grijelmo, que es de Burgos, para despejar las dudas del piperío con la foto de Güler y el Reglamento comentado de don Pedro Escartín. Bajo la jefatura zapateril de Grijelmo en EFE, por cierto, la agencia coló «una foto de Gaza de 2006, publicada como si fuera del Sáhara» (en nota de 'El país').