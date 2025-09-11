Pedro Sánchez no votó la reducción de la jornada laboral

Los números no salían. El Gobierno lo sabía y llevaba varios días articulando el relato para amortiguar la derrota. Una derrota especialmente dolorosa por tratarse de la primera votación del recién inaugurado curso parlamentario, pero, además, por neutralizar la medida estrella de la vicepresidenta ... segunda del Gobierno. Yolanda Díaz ha seguido su propio carril en las negociaciones de la reducción de la jornada laboral, sin atender a las advertencias del PSOE, que recelaba de sus urgencias y que no ha querido involucrarse en las conversaciones para no compartir el golpe.

Y no hay mayor distancia que la que marcó el presidente del Gobierno. Ya no política, sino física. Pedro Sánchez salió del Congreso de los Diputados tras someterse a la sesión de control a primera hora de la mañana y no asistió a la maratoniana jornada parlamentaria que acabó con votaciones al filo de las 10 de la noche.

Registro del Congreso donde se puede ver que Sánchez no votó CONGRESO

El jefe del Ejecutivo no asistió al debate de su vicepresidenta en señal de apoyo, pero es que ni siquiera votó para tratar de salvar el veto que PP, Vox y Junts habían planteado a su iniciativa.

En lugar de quedarse en el Congreso de los Diputados, Sánchez acudió al estreno de la última película de Alejandro Amenábar sobre Cervantes, titulada 'El Cautivo'. El jefe del Ejecutivo lo hizo acompañado del ministro del Interior y de su mujer, Begoña Gómez, que esa mañana había tenido que declarar por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado para explicar las gestiones de su asesora en la cátedra que dirigía.