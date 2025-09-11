Suscribete a
Pedro Sánchez no votó la reducción de la jornada laboral

El presidente prefirió asistir al estreno de la última película de Amenábar mientras se estrellaba la gran apuesta de Yolanda Díaz

Moncloa decide forzar derrotas en el Congreso para retratar a sus socios

Pedro Sánchez y Begoña Gómez acuden al estreno de 'El Cautivo'
Pedro Sánchez y Begoña Gómez acuden al estreno de 'El Cautivo' efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Los números no salían. El Gobierno lo sabía y llevaba varios días articulando el relato para amortiguar la derrota. Una derrota especialmente dolorosa por tratarse de la primera votación del recién inaugurado curso parlamentario, pero, además, por neutralizar la medida estrella de la vicepresidenta ... segunda del Gobierno. Yolanda Díaz ha seguido su propio carril en las negociaciones de la reducción de la jornada laboral, sin atender a las advertencias del PSOE, que recelaba de sus urgencias y que no ha querido involucrarse en las conversaciones para no compartir el golpe.

