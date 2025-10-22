Ya no basta con que el Consejo de Ministros aprobara ayer un real decreto con la financiación para quienes sufren esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y no basta con que ahora prometan financiar los cuidados de estos enfermos con casi diez mil euros mensuales, de ... los que la mitad serán por cuenta de las comunidades autónomas. Mientras ese dinero no esté en las cuentas corrientes de las familias que atienden a estos enfermos, el Gobierno se merece seguir bajo la sospecha que se ha ganado a pulso con sus continuos retrasos en la financiación de la asistencia por ELA. Para otras cosas no menos complejas ni menos costosas, el Gobierno se ha dado mucha más prisa. Que la ley previera un año para su desarrollo reglamentario no es excusa para agotar ese plazo, durante el cual han fallecido cerca de mil pacientes. Seguro que, de haberla tenido, muchos de ellos habrían vivido su fase final con mejores condiciones paliativas y sus familias habrían podido acompañarlos con más paz.

