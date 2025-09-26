Una reciente encuesta de Funcas revela una inquietante paradoja: el 72 por ciento de los españoles teme que su pensión no sea suficiente, pero solo uno de cada ocho acierta en cuestiones básicas sobre el sistema. La mitad desconoce tanto su fuente principal de financiación –las cotizaciones– como el importe medio real de la jubilación, que supera los 1.500 euros mensuales. Este desconocimiento dificulta el debate público. Dos tercios creen que las pensiones son inferiores al salario mínimo. Pero contra el tópico del retiro anticipado como sueño, surge un dato revelador: medio millón de trabajadores del 'baby boom' estaría dispuesto a seguir trabajando más allá de los 67 años. Se trata de una minoría aún, pero significativa, que refleja un cambio de mentalidad ante el envejecimiento activo y los incentivos recientes. Entre los ya jubilados, casi un 30 por ciento valora reincorporarse al mercado laboral para complementar su pensión, aunque tropiecen con la barrera de la contratación.

