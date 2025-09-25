Medio millón de 'baby boomers' están dispuestos a trabajar más allá de los 67 años, según Funcas

De los ocho millones de trabajadores que conforman el 'baby boom', los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 70, hay más de 500.000 ciudadanos que estaría dispuesto a trabajar más allá de la edad legal de jubilación ... que les corresponde. Es una de las conclusiones de la Encuesta Funcas sobre Pensiones y Educación Financiera donde se refleja la intención de una parte pequeña de la población, pero también creciente, que aboga por esta posibilidad de prolongar su vida laboral.

Este cambio de paradigma, frente a unos trabajadores que en términos generales prefieren jubilarse antes de lo que les corresponde aunque no lo hacen por las penalizaciones que sufren en su pensión, llega después de una reforma en la que se les aplica una bonificación en su pensión, o bien se les ofrece un cheque en pago único, que está modificando esos comportamientos. La encuesta de Funcas apunta que un 15% de los ciudadanos con estudios universitarios y un 8% de las mujeres con el mismo nivel formativo les gustaría trabajar más allá de los 67 años, la edad legal que llegará en 2027 tras las reformas aprobadas en 2011.

Estos datos coinciden con la realidad actual en la que un 11% de las altas que se registran en la Seguridad Social para jubilarse han demorado el momento del retiro. Hace seis años, en 2019, este tipo de altas apenas representaban un 3% del total. Entre los colectivos que prefieren esta vía se encuentran, sobre todo, profesiones liberales como abogados, financieros o ingenieros, frente a otros puestos mucho más físicos que sufren los envites de trabajar durante décadas en la construcción o la agricultura, por ejemplo.

Al mismo tiempo va creciendo el número de jubilados que estaría dispuesto a regresar al mercado laboral, aun percibiendo ya una pensión. De hecho, un 29% de los encuestados valoran positivamente esta posibilidad. El problema que tienen es que una empresa les vuelva a contratar. Lo harían, sobre todo, para mejorar su situación económica. Esta realidad llega cuando el Gobierno está elaborando un cambio en la norma para agilizar la que se denomina como jubilación flexible.

Sin embargo, hay una mayoría de españoles que no solo no quieren prolongar su vida laboral, sino que desean retirarse antes de tiempo. De hecho, un 76% de los encuestados prefieren el retiro anticipado, e incluso seis de cada diez les gustaría jubilarse antes de esa edad legal, para hacerlo entre los 61 y los 65 años.