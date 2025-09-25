Suscribete a
ABC Premium

Medio millón de 'baby boomers' están dispuestos a trabajar más allá de los 67 años, según Funcas

Casi un 30% de los jubilados valoran la posibilidad de volver a un empleo para combinarlo su pensión

El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

Medio millón de &#039;baby boomers&#039; están dispuestos a trabajar más allá de los 67 años, según Funcas
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De los ocho millones de trabajadores que conforman el 'baby boom', los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 70, hay más de 500.000 ciudadanos que estaría dispuesto a trabajar más allá de la edad legal de jubilación ... que les corresponde. Es una de las conclusiones de la Encuesta Funcas sobre Pensiones y Educación Financiera donde se refleja la intención de una parte pequeña de la población, pero también creciente, que aboga por esta posibilidad de prolongar su vida laboral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app