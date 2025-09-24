Suscribete a
ABC Premium

El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

El presupuesto que maneja Hacienda se ve condicionado por esta partida destinada a la Seguridad Social

Los nuevos jubilados del 'baby boom' cobran ya 1.722 euros al mes

Un grupo de mujeres mayores en un mercado
Un grupo de mujeres mayores en un mercado Rafael Carmona
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proyecto de Presupuestos del Estado que elabora el Ministerio de Hacienda estas semanas tiene en las pensiones la gran partida que condiciona al resto de las cuentas públicas de cara a un año en el que se jubilarán más ciudadanos y en el ... que el gasto de la Seguridad Social volverá a incrementarse, complicando cualquier otra gran partida que el Gobierno quiera modificar, como la de defensa o vivienda. El departamento dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene las indicaciones de todos los ministerios, y el liderado por Elma Sáiz es el que vuelve a ganar peso por el impacto de la jubilación de una nueva generación del 'baby boom'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app