El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

El proyecto de Presupuestos del Estado que elabora el Ministerio de Hacienda estas semanas tiene en las pensiones la gran partida que condiciona al resto de las cuentas públicas de cara a un año en el que se jubilarán más ciudadanos y en el ... que el gasto de la Seguridad Social volverá a incrementarse, complicando cualquier otra gran partida que el Gobierno quiera modificar, como la de defensa o vivienda. El departamento dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene las indicaciones de todos los ministerios, y el liderado por Elma Sáiz es el que vuelve a ganar peso por el impacto de la jubilación de una nueva generación del 'baby boom'.

A la espera de que el Ejecutivo decida si finalmente presenta el proyecto en Consejo de Ministros, el gasto en pensiones crecerá en el entorno de un 4,8% el próximo año, según las proyecciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Con el presupuesto de gasto de la Seguridad Social para 2025, que cuantifica en 169.582 millones la partida destinada a pensiones para este ejercicio, el alza para el próximo se aproximaría a los 8.000 millones de euros, tomando como referencia los cálculos de la Airef en su último Informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028.

Hay que tener en cuenta que estas perspectivas deben ser calculadas por la propia Seguridad Social, organismo que a medio plazo actualizará todas sus previsiones en materia de gasto de pensiones gracias a la activación de una nueva herramienta con todo tipo de registros actualizados que permitirán definir mucho mejor sus propios cálculos. En cualquier caso, que las pensiones abarcarán una mayor cuota del reparto en el gasto público si hay presupuesto de 2026 se da ya por descontado aunque la economía crezca por encima del 2%.

De todo ese incremento en las pensiones, una de las causas que lo explican es la jubilación de una nueva tanda de españoles que dejarán de estar activos en su vida laboral. Las perspectivas de la Autoridad Fiscal elevan en un 1,2% el número de pensiones en vigor. Y aunque un pensionista puede cobrar varias prestaciones, las estimaciones apuntan a que podrían jubilarse a lo largo del próximo año entre 368.000 –los que lo hicieron en 2024– y 400.000, aplicando el cálculo de previsión anual.

Será una nueva generación del 'baby boom', los nacidos entre finales de los años 50 y principios de los 70, que optarán por el retiro. Lo hacen, además, con prestaciones más elevadas después de acumular largas trayectorias laborales cuyas nóminas –y, por tanto, cotizaciones sociales– han ido ascendiendo con el paso de los años. El último dato de la Seguridad Social indicaba que la pensión media que se daba de alta por jubilación se encuentra en los 1.613 euros al mes. Y en el caso de trabajadores del régimen general llega a los 1.722 euros.

Las últimas perspectivas que maneja Seguridad Social ya asumen que el gasto en pensiones irá creciendo en los próximos años por el efecto de la jubilación de miles de españoles que nacieron hace 60 años en plena expansión demográfica del país. De hecho, aún no se ha registrado el pico de retiros porque el año en el que más ciudadanos nacieron fue en 1976 con 677.456 niños, según el INE. A partir de ese momento comenzó el declive que solo comenzará a notarse dentro de dos décadas, aproximadamente. Precisamente el plazo que incluyen las últimas reformas del sistema para hacer frente a un gasto en pensiones que podría alcanzar el 15% del Producto Interior Bruto (PIB), por encima del 12% actual.

Una inflación más estable

Los presupuestos que prepara el Gobierno cuentan con un elemento que aporta menos tensión a las cuentas públicas frente a lo que había ocurrido otros años con la revalorización de las pensiones, aunque sigue siendo el primer componente que explica el aumento del gasto. Aunque hay que esperar a noviembre para calcular cuánto subirán en 2026, con la inflación media de los 12 meses anteriores, la evolución actual de precios anticipa que ese dato se podría situar en el entorno del 2,5%. Será más bajo que el de este año, cuando se ha aplicado una revalorización del 2,8%; inferior también a la de 2024, con un 3,8%. Y muy distinta al mayor momento de tensión financiera que ha tenido el sistema en 2022, cuando la revalorización de las pensiones supuso aplicar un incremento generalizado del 8,4%. Entonces, esa medida, que se encuentra incluida en el Pacto de Toledo y ratificada por ley en la reforma del exministro José Luis Escrivá, supuso un desembolso extraordinario.

Las cuentas de la Seguridad Social también incorporan para el proyecto de presupuestos otras obligaciones legales que debe cumplir el Estado después de las últimas reformas. Por ejemplo, la de que el erario público incremente los complementos a mínimos, más allá del IPC, para reducir en un 50% la brecha que exista con el umbral de la pobreza. En los dos últimos ejercicios, el alza del presupuesto de la Seguridad Social para estas prestaciones se ha elevado un 12%. Ese umbral se encontraba este año en los 11.944 euros, al calcular la media de los ocho últimos años, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Sobre esa cifra se añade un índice (1,5 veces) que lo eleva finalmente a 18.000 euros.

Por comparar, la pensión mínima media con cónyuge a cargo será de 1.127 euros al mes en 2025, lo que supone 15.788 euros al año. Es decir, aún existe una brecha de algo más de 2.200 euros que la Seguridad Social deberá cubrir con su próximo presupuesto. De hecho, esa dotación extra puede verse aún más tensionada por las nuevas referencias que haya del umbral de la pobreza si ha ido mejorando la renta de los españoles.